JP names 289 candidates

Jatiya Party (JP) on Monday announced the names of candidates in 289 constituencies in the 12th general election.JP Secretary General Mujibul Haque Chunnu announced the names at the party Chairman's office at Banani in the capital.JP Chairman GM Quader will contest from Dhaka-17 constituency (Gulshan), his wife Sherifa Quader will contest from Dhaka-18 (Dhaka Cantonment and Uttara).JP nominated Salim Osman to conest from Narayanganj-5 constituency.JP left the Mymensingh-4 seat vacant for the party's chief patron, Raushan Ershad.Mujibul Haque Chunnu said, "Our chief patron has not yet taken her nomination form. This seat has been left vacant for her."Nominees of JP are:.Panchagarh: (1) Md Abu Salek/Md Abdur Rahim (2) Lutfar Rahman Ripon.Thakurgaon: (1) Md. Rezaul Razi Swapan Chowdhury (2) Nurunnahar Begum (3) Hafiz Uddin Ahmed.Dinajpur: (1) Md. Shahinur Islam (2) Add. Zulfikar Hossain/Mahbubur Rahman (3) Ahmed Shafi Rubel (4) Md. Monajat Chowdhury (5) Add. Nurul Islam (6) Md. Firoz Sultan Alam.Nilphamari: (1) Lt. Col. (retd) Taslim (2) Md. Shahjahan Ali Chowdhury (3) Major (retd) Rana Md. Sohail (4) Ahsan Adelur Rahman.Lalmonirhat: (1) Md. Habibul Haque Bashu Mia (2) Md. Delwar (3) Zahid Hasan,Rangpur: (1) HM Shahriar Asif (2) Anisul Islam Mandal (3) Gholam Mohammad Quader (4) Mustafa Salim Bengal (5) Md Anisur Rahman (6) Md Noor Alam Mia,Kurigram:(1) AKM Mostafizur Rahman (2) Panir Uddin Ahmed (3) Abdus Subhan (4) AKM Saifur Rahman.Gaibandha:(1) Barrister Shamim Haider Patwary (2) Abdur Rashid Sarkar (3) Engineer Mainur Rabbi Chowdhury (4) Kazi Md Moshiur Rahman (5) Md Ataur Rahman Sarkar.Joypurhat:(1) Dr. Md. Moazzem Hossain (2) Abu Saeed Nurullah.Bogura:(1) Md. Golam Mostafa Babu Mondal (2) Shariful Islam Jinnah (3) Advocate Nurul Islam Talukdar (4) Shaheen Mustafa Kamal Farique (5) Md. Omar Farique (6) Aziz Ahmed Rubel (7) ATM Anisul Islam.Chapainawabganj:(1) Md. Afzar Hossain (2) Advocate Abdur Rashid (3) Md. Mostafizur Rahman Mukul.Naogaon: (1) Md. Akbar Ali (2) Md. Tofazzal Hossain (3) Masud Rana, (4) Md. Altaf Hossain (5) Md. Iftarul Islam Bakul (6) Abu Belal Hossain.Rajshahi:(1) Samsuddin Mandal (2) Saiful Islam Swapan (3) Solaiman Hossain (4) Md. Abu Taleb Pramanik (5) Professor Abul Hossain (6) Md. Shamsuddin Rintu.Natore:(1) Md. Ashique Hossain (2) Dr. Md Nurunnobi Mridha, (3) Anisur Rahman, (4) Professor Md Alauddin Mridha.Sirajganj:(1) Md Zahirul Islam (2) Md Aminul Islam Jhantu (3) Md Zakir Hossain (4) Md Abdullah Al Hasem (5) Md Fazlul Haque (6) Md Moktar Hossain.Pabna:(1) Sardar Shahjahan (2) Shahidul Islam Dayen (3) Mir Nadir / Md Dablu, (4) Md Rezaul Karim (5) Tariqul Alam Swadhin.Meherpur:(1) Md. Abdul Hamid (2) Ketab Ali.Kushtia:(1) Shahriar Jamil Jewel (2) Shahidul Islam Farique (3) Nafiz Ahmed Khan Titu (4) Md. Ayan Uddin,Chuadanga:(1) Advocate Sohrab Hossain, (2) Md. Rabiul Islam,Jhenaidah:(1) Monika Alam (2) Major (retd) Mahfuzur Rahman (3) Md. Abdur Rahman (4) Emdadul Islam Bachchu.Jessore:(1)Md. Aktaruzzaman (2) Firoz Shah (3) Md. Mahbub Alam (4) Md. Zahurul Haque (5) MA Halim (6) GM Hasan.Magura:(1) Md. Sirazus Saifin Saif (2) Md. Murad Ali.Narail:(1) Milton Mollah (2) Advocate Khandaker Fayekuzzaman Firoze.Bagerhat:(1) Md. Kamruzzaman (2) Hazara Shahidul Islam (3) Md. Moniruzzaman Moni (4) Sajan Kumar Mistry.Khulna:(1) Kazi Hasanur Rashid (2) Gausul Azam (3) Abdullah Al Mamun (4) Md Farhad Ahmed (5) Md Shahid Alam (6) Md Shafiqul Islam Madhu.Satkhira:(1) Syed Didar Bakht (2) Md Ashrafuzzaman Ashu (3) Add. Md Alif Hossain (4) Md Mahbubur Rahman.Barguna:(1) Md. Khalilur Rahman (2) Mizanur Rahman,Patuakhali:(1) A.B.M. Ruhul Amin Howlader (2) Md. Mohsin Howlader (3) Md. Nazrul Islam (4) Abdul Mannan Howlader,Bhola: (1) Shahjahan Mia (2) Md. Mizanur Rahman (3) Md. Kamal Uddin (4) Md. Mizanur Rahman,Barisal: (1)Sirniabat Sekandar Ali (2) Ranjit Kumar Barai (3) Golam Kibria Tipu (4) Md. Mizanur Rahman (5) Iqbal Hossain Tapas (6) Nasreen Jahan Ratna.Jhalkathi (1)Md Ejazul Haque (2) Md Anwar Hossain Howlader.Pirojpur: (1)Md. Nazrul Islam (2) Md. Khalilur Rahman Khalil (3) Md. Mashrekul Azam Ravi.Tangail: (1)Mohammad Ali (2) Md Humayun Kabir Talukdar (3) Md Abdul Halim (4) Md Liaquat Ali (5) Md Mozammel Hossain (6) Abul Kashem (7) Zahirul Islam Zahir (8) Md. Rezaul Karim.Jamalpur: (1)SM Abu Sayem (2) Mostafa Al Mahmud (3) Mir Samsul Alam Lipton (4) Md Abul Kalam Azad (5) Md Zakir Hussain Khan.Sherpur: (1)Md. Ilyas Uddin /Md. Mahmudul Haque Moni (2) Not Announced, (3) Md. Sirajul Haque.Mymensingh: (1)Kajal Chandra Mahant (2) Md. Enayet Hossain (3) Dr. Mostafizur Rahman Akash (4) not declared, (5) Salahuddin Ahmed Mukti (6) Mahfuzur Rahman Babul (7) Md Abdul Majeed (8) Fakhrul Imam (9) Alhaj Hasmat Mahmud Tarique (10) Md. Nazmul Haque (11) Md. Hafiz Uddin.Netrakona: (1)Ghulam Rabbani (2) Rahima Akhtar Asma Sultana (3) Md Jasim Uddin Bhuiyan (4) Advocate Liaquat Ali Khan (5) Wahiduzzaman Azad.Kishoregan: (1) Dr. Md. Abdul Hai (2) Abu Saeed Azad Khurram Bhuiyan (3) Advocate Mujibul Haque Chunnu (4) Md. Abu Wahab (5) Md. Mahbubul Alam (6) Nurul Quader Sohail.Manikganj:(1) Zahirul Alam Rubel/Md Hasan Saeed, (2) SM. Abdul Mannan, (3) Zahirul Alam Rubel.Munshiganj:(1) Advocate Sheikh Mohammad Sirajul Islam, (2) Md Zainal Abedin (3) AFM Rafiqullah Salim.Dhaka:(1) Advocate Salma Islam (2) Shakeel Ahmed (3) Md. Monir Sarkar (4) Syed Abu Hossain Babla (5) Mir Abdus Sabur Asud (6) Advocate Qazi Firoz Rashid (7) Tarek A Adel (8) Md Zubair Alam Khan Rabin (9) Kazi Abul Khair (10) Haji Md Shahjahan (11) Md Siraj Uddin Ahmed/Shamim Ahmed Rizvi (12) Khorshed Alam Khushu (13) Shafiqul Islam Sentu (14) Shafiqul Islam Sentu/Md Almas Uddin (15) Md Shamsul Haque (16) Md Amanat Hossain Amant (17) Golam Mohammad Quader, (18) Sherifa Quader (19) Bahadur Islam Imtiaz (20) Khan Md Israfil Khokon.Gazipur:(1)MM Niaz Uddin/Al Amin Sarkar (2) Zainal Abedin (3) Alhaj Md Kamruzzaman Mondal/FM Saiful Islam (4) Md Samsuddin Khan (5) MM Niaz Uddin/Muhammad Moniruzzaman Khan.Narsingdi: (1)Md. Omar Farique Mia, (2) ANM Rafiqul Islam Salim (3) ASM Jahangir Pathan (4) Md. Kamal Uddin (5) Engineer Md. Shahidul Islam.Narayanganj:(1) Md. Saiful Islam (2) Alamgir Sikder Loton (3) Liakat Hossain Khoka (4) Alhaj Salah Uddin Khoka Molla (5) AKM Salim Osman.Rajbari:(1) Advocate Khandkar Habibur Rahman Bachchu (2) Add Md. Shafiul Azam Khan.Faridpur:(1)Aktaruzzaman Khan (2) Not declared (3) S.M. Yahya (4) not declared.Gopalganj: (1)Shahidul Islam Molla (2) Kazi Shaheen (3) not declared.Madaripur:(1)Md Motahar Hossain Siddiqui (2) AKM Nuruzzaman Zaman (3) Md Abdul Khalek.Shariatpur: (1) Not announced, (2) Md Wahidur Rahman (3) Advocate Md Abdul Hannan,Sunamganj: (1) Md. Abdul Mannan Talukdar (2) not declared (3) not declared (4) Pir Fazlul Rahman Mizbah (5) Nazmul Huda Himel.Sylhet:(1) Nazrul Islam Babul (2) Maqsood Ibn Aziz Lama (3) Atiqur Rahman Atiq (4) ATU Taj Rahman (5) Alhaj Sabbir Ahmad (6) Salim Uddin.Moulvibazar:( 1) Ahmad Riaz Uddin (2) Abdul Malik (3) Ruhul Amin (4) Not declaredHabiganj: (1) M.A. Munim Chowdhury Babu (2) Not declared (3) Abdul Mumin Chowdhury (4) Ahad Uddin Chowdhury Shaheen.Brahmanbaria: (1)Md. Shahanul Karim (2) Advocate Abdul Hamid (3) Adv. Md. Rezaul Islam Bhuiyan (4) Tarek Ahmed Adel (5) Md. Mobarak Hossain Dulu (6) Advocate Amjad Hossain.Cumilla : (1)Md. Amir Hossain Bhuiyan (2) ATM Manjurul Islam (3) Md. Alamgir Hossain (4) Advocate Yusuf Azgar (5) Md Jahangir Alam (6) Air Ahmed Saleem/ Obaidul Karim Mohan (7) Lutfar Reza Khokon (8) HNM Irfan (9) Md Golam Mostafa Kamal (10) Jonaki Munshi (11) Mustafa Kamal.Chandpur: (1)AKSM Shahidul Islam (2) Md. Emran Hossain Mia (3) Advocate Mahasin Khan (4) Sajjad Rashid (5) Md. Omar Farique.Feni: (1)Shahriar Iqubal (2) Khandaker Nazrul Islam (3) Lt. J. (Retd.) Masud Uddin Chowdhury.Noakhali: (1)Fazlul Karim/Md Yasin (2) Md Talebuzzaman (3) Fazle Elahi Sohag Mia (4) Mubarak Hossain Azad (5) Barrister Khaja Tanveer Ahmed (6) Mushfiqur Rahman.Lakshipur: (1)Mahmudur Rahman Mahmud (2) Borhan Uddin Ahmed Mithu (3) Md Rakib Hossain (4) Not declaredChattagram: (1) Md. Emdad Hossain Chowdhury (2) Md. Shafiul Azam Chowdhury (3) MA Salam (4) Md. Didarul Kabir (5) Barrister Anisul Islam Mahmud (6) Md. Shafiul Alam Chowdhury (7) Musa Ahmed Rana (8) Sirajul Islam Chowdhury (9) Sanjid Rashid Chowdhury (10) Not declared (11) Not declared (12) Md Nuruchafa Sarkar (13) Abdur Rab Chowdhury (14) Abu Zafar Md Oliullah (15) Md Salem (16) Mahmudul Islam Chowdhury.Cox's Bazar: (1) Khoshneara (2) Mahmudul Karim, (3) Advocate Md. Tarek (4) Nurul Amin Sikder Bhuttu.Khagrachari: Solaiman Alam ShethRangamati: Harunur Rashid MatubbarBandarban: ATM Shahidul Islam