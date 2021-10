ICC Mens T20 World Cup 2021



Bangladesh, the favourites of Group B in the qualifier round, will engage with Scotland, Oman and Papua New Guinea.

Squad: Mahmud Ullah (Captain), Naim Sheikh, Soumya Sarkar, Litton Kumer Das, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Afif Hossain, Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskin Ahmed, Shaif Uddin, Shamim Hossain, Rubel Hossain.



Matches of Bangladesh :

17 Oct - v SCO

19 Oct - v OMA

21 Oct - v PNG



Defending Champion West Indies will get hot favourite England Australia, South Africa and two teams from qualifier round in Group 1 of the

qualifier round.



Squad: Kieron Pollard (Captain), Nicholas Pooran (Vice Captain), Fabian Allen, Dwayne Bravo, Roston Chase, Andre Fletcher, Chris Gayle, Shimron Hetmyer, Evin Lewis, Obed McCoy, Lendl Simmons, Ravi Rampaul, Andre Russell, Oshane Thomas, Hayden Walsh jr.



Reserves: Darren Bravo, Sheldon Cottrell, Jason Holder, Akeal Hosein.



Matches of West Indies:

24 Oct - v ENG

26 Oct - v SA

29 Oct - v B2

5 Nov - v A1

6 Nov - v AUS











