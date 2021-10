Icc men's t20 world cup 2021

Papua New Guinea



PNG, the underdogs of Group B of the qualifier round will engage with Bangladesh, Scotland and co-hosts Oman.



Squad: Assad Vala (c), Charles Amini, Lega Siaka, Norman Vanua, Nosaina Pokana, Kipling Doriga, Tony Ura, Hiri Hiri, Gaudi Toka, Sese Bau, Damien Ravu, Kabua Vagi-Morea, Simon Atai, Jason Kila, Chad Soper, Jack Gardner



Matches of Papua New Guinea :

17 Oct - v OMA

19 Oct - v SCO

21 Oct - v BAN









Icc men's t20 world cup 2021

South Africa



Proteas will face Australia, West Indies, England and two teams from the qualifier round.



Squad: Temba Bavuma (c), Keshav Maharaj, Quinton de Kock (wk), Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Aiden Markram, David Miller, W Mulder, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Rassie van der Dussen



Reserves:George Linde, Andile Phehlukwayo, Lizaad Williams



Matches of South Africa:

23 Oct - v AUS

26 Oct - v WI

30 Oct - v A1

2 Nov - v B2

6 Nov - v ENG











