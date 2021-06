CMA December-2020 Examination Results

The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh has published the results of the CMA December-2020 Examination held at Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi, Cumilla, Doha (Qatar) centers.

The Names and Roll numbers of the students who have passed CMA Final Examination and the roll numbers of the students who have passed different Levels are given below:

Passed CMA Final Examination (Old):

Mohammad Masud Rana (DHK-32013), Sk. Shaheen Parvez (DHK-32058), Anisul Alam Chowdhury (DHK-32061), Mohammad Sahidul Islam (DHK-32074), Md. Rafeuddin (DHK-32076), Kamrul Islam (DHK-32105), Md. Nazmul Hoq (DHK-32184), Rejaul Hoque (DHK-32192), Md. Khairul Alam (DHK-32257), Nurul Islam Chowdhury (DHK-32265), Md. Shahidul Islam Mollah (DHK-32320), Md. Khalakujjaman Khan (DHK-32336), Safia Osmany (DHK-32526), Md. Sahajahan Kabir (DHK-32531), Niaz Mohammad Sufian (DHK-32662), Shajedur Rahman (HK-32663), Shawn Sarker (DHK-32965), Md. Sobour Alam (DHK-33024), Md. Asraful Alom (DHK-33026), Md. Mesbaur Rahman (DHK-33028), Md. Jahirul Islam (DHK-33033), Abul Bashar Md. Abdullah (DHK-33037), Meherun Nesa Rekha Akter (DHK-33041), Kazi Khairul Alam (DHK-33050), Md. Samsul Hoque (DHK-33072), Md. Suruz Ali Khan (DHK-33142), Md. Shohrab Hosen (DHK-33143), Muhammad Mamun Howladar (DHK-33240), Md. Abdur Rashid Mallick (DHK-33462), Md. Rashedul Islam (DHK-33485), Md. Abdullah Al Imran (HK-33897), Mohammad Atiqur Rahman (DHK-33922), Md. A. Razzak (DHK-34092), Md. Sahadat Hossen (DHK-34130), Mamun Hossen (RAJ-00822), Tapash Kumar Saha (KHU-01653), Kamrun Nessa (CTG-04798) = Total 37 .

Passed CMA Final Examination (New): Mohammad Saiful Islam (DHK-32048), Giasuddin Mulla (DHK-32463) = Total 2 .