CMA June-2020 Examination Results

Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh has published the results of the CMA June-2020 Examination held at Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi, Cumilla, Doha(Qatar) centers.

The Names & Roll numbers of the students who have passed CMA Final Examination and the roll numbers of the students who have passed different Levels are given below:

Passed CMA Final Examination (Old Syllabus):

BIPLOB KUMER SANNYASI (DHK-29484), MD. ABU BAKAR SIDDIQUE (DHK-29510), NAVID AHSAN (DHK-29533), MD. ABDUR RAHIM (DHK-29578), MOHAMMAD HASAN AKHTER (DHK-29654), MD. ALAUDDIN (DHK-29656), MD. SHAKAWATH HOSSAIN BHUYAN (DHK-29763), MAHAMMUD KAYSAR (DHK-29767), MUHAMMAD SHAMEEM MAHFOOZ (DHK-29841), MOHAMMAD ASHRAFUR RAHMAN (DHK-29945), ASHRAFUL ALAM (DHK-29947), ALAUL HASAN BHUIYAN (DHK-29950), MD. MERAZ HOSEN (DHK-29955), TANIA YASMIN KHAN (DHK-29965), SAGAR KUMAR KUNDU (DHK-29973), SK. MD. MOSHARRAF HOSSAIN (DHK-30023), KAZI MOHAMMAD MOINUL ISLAM (DHK-30070), MD. MOSHAHEB KAKKA (DHK-30079), A. MOMIN (DHK-30088), MOHAMMAD SALAHUDDIN (DHK-30107), MOHAMMAD RAFIQUL ISLAM (DHK-30123), SAIFUL ISLAM(DHK-30129), MD. NURUL ISLAM MOLLA (DHK-30154), MOHAMMED ALAMGIR HOSSAIN (DHK-30269), ZABAD MOHAMMAD MUSAVI(DHK-30342), MD. ARIFUL ISLAM BHUIYAN (DHK-30451), MD. IMAM HOSSAIN MOZUMDER (DHK-30477), WAHID SABER KANCHAN (DHK-30492), MD. MAHMUDUL HASAN (DHK-30497), MD. JAHID HOSSAIN TIPU (DHK-30542), MD. ABUL KASHEM (DHK-30657), MD. AMINUL ISLAM (DHK-30692), MD. ARIFUZZAMAN (DHK-30815), TAMAL KANTI SAHA (DHK-30832), MD. KHALILUR RAHMAN (DHK-30880), BIMAL KRISHNA PAUL (DHK-30958), MD. MAHFUZUR RAHMAN (DHK-31055), ABU TAIYEB (DHK-31137), MD. AKTER HOSSAIN (DHK-31138), SYFUL ISLAM (DHK-31142), MANIR HOSSAIN (DHK-31253), MD. MOSHARAF HOSSAIN (DHK-31260), SHAMSUL ISLAM (DHK-31376), SURAYA JABEEN (DHK-31401), SUSMITA DAS (DHK-31624), MD. MAHABUBUL HASAN SOHEL (DHK-31648), MD. GIAS UDDIN (DHK-31779), MD. ABU HENA (DHK-31916), MANZURUL ISLAM BHUIYAN (CTG-04358), MAHTAB UDDIN (CTG-04379), CHANDRA SEKORE DAS GUPTA (CTG-04422), MD. ABDUZ ZAHER CHOWDHURY (CTG-04607) = Total 52 (Fifty two).